Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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Более тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве

Вечерняя Москва04:08

Собянин: в Москве коронавирусом заразились более тысячи человек

Дождь03:35

Число заболевших коронавирусом в Москве превысило тысячу

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Более 1 тыс случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Москве

РИАМО03:52

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

Коммерсантъ03:36

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:56

В Москве зафиксировали больше тысячи случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:40
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Общество

Минтруд объяснил, как будет оплачиваться нерабочая неделя

В Минтруде пояснили, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 по 3 апреля не являются продлением отпуска.
Тверские ведомости 27 марта в 09:27
Общество

Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России.
REGNUM 05:53
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Общество

Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса

Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.
Московский Комсомолец 05:23
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам

Защитить от коронавирусной инфекции могут четырехслойные марлевые маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РБК вчера в 12:07
Политика

Самолет из Китая со средствами от коронавируса прибыл в Киев

Самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса прибыл в Киев.
Известия 05:05
Общество

В Москве умер еще один пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц умер 90-летний пациент с пневмонией, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве в Telegram.
Коммерсантъ 05:27
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
Интерфакс 03:32
Здоровье

Два жителя Киева вылечились от коронавируса

Два жителя Киева излечились от коронавирусной инфекции, их уже выписали из больницы, об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 06:06
Общество

Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Вести.Ru 05:34
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе «Буханки»

Лезги газет вчера в 20:08
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
Шоу-бизнес

Собчак обнадежила «истероидов»: «Мы все всё равно умрём»

Царьград 06:02
Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов.
Известия вчера в 16:42
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Одним из симптомов опасного вируса нового типа может быть конъюнктивит, считают американские исследователи из Академии офтальмологии.
Evo-rus.com 02:23
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России.
Piter.tv 26 марта в 08:06
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 27 марта в 11:56
Общество

Компания устроила танцы с шашлыками в первый день карантина в Москве

Компания молодых людей в ночь на 29 марта устроила вечеринку с танцами и шашлыками на Воробьевых горах в Москве, игнорируя призывы оставаться дома на объявленной нерабочей неделе.
Известия вчера в 22:05
Происшествия

В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского

"Во время задержания мужчина ударил ножом одного из оперативных сотрудников", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД республики.
Российская газета 04:37
Общество

Въезд в Апатиты и Кировск ограничили на две недели из-за коронавируса

Власти Мурманской области закрыли въезд в Кировск и Апатиты на две недели из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе.
iReactor вчера в 20:53
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM вчера в 10:49
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Футбол

Во Франции телеканал перепутал Месси и его иранского двойника

Спорт-Экспресс 05:33
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