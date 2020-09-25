Собянин: мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра. Он отметил важность перехода на удаленную работу.В источнике
Я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.
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