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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин: мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра. Он отметил важность перехода на удаленную работу.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В Мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.
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Агентство Москва

Собянин: Мэрия Москвы переводит на «удаленку» 30% сотрудников

Агентство Москва08:01
РИАМО

30% персонала мэрии Москвы перейдет на удаленку

РИАМО08:17
URA.Ru

Треть сотрудников мэрии Москвы переводят на удаленную работу

URA.Ru08:16
Москва 24

Собянин: мэрия Москвы переводит на «удаленку» 30% сотрудников

Москва 2408:02
РИА Новости

Собянин объяснил новые рекомендации столичных властей из-за коронавируса

РИА Новости08:48
REGNUM

Собянин пообещал отправить на «удалёнку» треть сотрудников мэрии

REGNUM08:15
РБК

Собянин анонсировал переход 30% персонала мэрии Москвы на удаленку

РБК09:01

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