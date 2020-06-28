Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

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