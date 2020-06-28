Коронавирус
RT на русскомСобянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика
Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они дают отрицательный результат.
RT на русском 06:31
Здоровье
Украина продолжает ставить антирекорды по заболеваемости коронавирусом
Ситуация с эпидемией коронавируса на Украине продолжает стремительно ухудшаться — вчерашний абсолютный антирекорд по числу новых зараженных сегодня снова оказался побит.
Евразия Daily 25 июня в 04:44
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Московский ЦСКА объявил о возвращении главного тренера Виктора Гончаренко.
Газета.Ru 05:26
Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
ЖКХ
Названы три законных способа в два раза уменьшить коммунальные платежи
Как отметил эксперт, счетчик на воду в частном доме поможет уменьшить платежи в два раза, причем даже в летнее время года, когда идет максимальный расход воды для технических и бытовых нужд.
Южный Федеральный 00:15
Происшествия
Пожилых супругов убили в Тамбовской области
Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru 26 июня в 05:06
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве
Коммерсантъ 06:15
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
РБК вчера в 21:25
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Газета.Ru вчера в 08:00
Гаджеты
Apple может выпустить две модели iPhone 12 без поддержки 5G
Аппараты семейства iPhone 12, выход которых ожидается во второй половине текущего года, станут первыми смартфонами Apple с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).
3DNews 26 июня в 07:08
Политика
Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 05:08
Космос
Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году
Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews 01:23
Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Общество
Серебренников получил условный срок за хищение 129 млн рублей
Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд признал Кирилла Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского, виновными в хищении 129 млн рублей.
ИА Красная Весна 26 июня в 10:11
Политика
Путин заявил, что нет оснований говорить о «вбросе» коронавируса
Основания говорить о конспирологических идеях происхождения коронавирусной инфекции отсутствуют, заявил президент России Владимир Путин.
Политическая Экспертиза 06:49
Происшествия
Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13