Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать593

Подробнее о событии

Собянин: Москва прошла все пики коронавируса

Интерфакс05:37

Все пики позади: Собянин оценил ситуацию после очередного снятия ограничений в Москве

Вести.Ru02:53

Собянин не увидел «ничего ужасного» после отмены ограничений в Москве

РБК01:53

Решение о снятии ограничений в Москве из-за COVID-19 было своевременным – Собянин

Москва 2402:02

Собянин: в Москве прошла опасность новой вспышки коронавируса после снятия ограничений

ТАСС01:59

Собянин: при снятии ограничений ухудшения ситуации в Москве не произошло

Коммерсантъ01:57

Собянин оценил последствия снятия ограничений в Москве

РИА Новости02:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
73
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
236
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,2K
Происшествия

«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции

Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
Политика

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 04:59
705
Происшествия

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
327
Политика

Повредившим статую Джексона в Вашингтоне предъявили обвинения

Четырем участникам протестов в Вашингтоне, повредившим статую седьмого президента США Эндрю Джексона, предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте министерства юстиции США.
РИА Новости 05:19
1
Общество

В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса

За последние сутки в РФ коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:48
323
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
136
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
189
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
1
Общество

Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о звонках людей, возмущенных введением ограничительных мер в городе.
Мослента 08:29
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
34
Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
281
Футбол

Экс-футболист сборной Словакии Чишовский скончался в возрасте 40 лет

Дни24 08:17
Космос

NASA показало изменения на Солнце за последние 10 лет

NASA опубликовало видео с подборкой наиболее важных событий, произошедших на Солнце за последние 10 лет.
Машины и Механизмы 02:43
2
Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
1,1K
Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
7
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
12
Космос

Симулятор от NASA показал закат на Венере и Уране

N+1 25 июня в 09:10
3
Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
87
Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
119
Общество

ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
984
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Уголовное дело о краже имущества гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 млн рублей было возвращено в прокуратуру, сообщает ТАСС.
News.ru 08:35
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
1,2K
Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
99
Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
6
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве

Коммерсантъ 06:15
24
Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное