Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Политика Львовский журналист признался в ненависти к Украине Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину. 236

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,2K

Происшествия «Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.

Политика Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". 705

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 327

Политика Повредившим статую Джексона в Вашингтоне предъявили обвинения Четырем участникам протестов в Вашингтоне, повредившим статую седьмого президента США Эндрю Джексона, предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте министерства юстиции США. 1

Общество Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о звонках людей, возмущенных введением ограничительных мер в городе.

Общество Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому. 87

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 119

Происшествия Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса Уголовное дело о краже имущества гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 млн рублей было возвращено в прокуратуру, сообщает ТАСС.

Политика Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов. 99