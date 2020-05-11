Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. Подобная динамика наблюдается в столице третью неделю, отметил он. Слова градоначальника приводит ТАСС в понедельник, 11 мая.

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