Коронавирус
Lenta.ruСобянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. Подобная динамика наблюдается в столице третью неделю, отметил он. Слова градоначальника приводит ТАСС в понедельник, 11 мая.
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Сергей Собянин: Число госпитализаций из-за COVID-19 в Москве остается стабильным
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Собянин: За 20 дней в Москве объем тестирования на коронавирус нарастили в три раза
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Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
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