Коронавирус
Lenta.ruСобянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. Подобная динамика наблюдается в столице третью неделю, отметил он. Слова градоначальника приводит ТАСС в понедельник, 11 мая.
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Собянин: За 20 дней в Москве объем тестирования на коронавирус нарастили в три раза
Агентство Москва10:32
Сергей Собянин: Число госпитализаций из-за COVID-19 в Москве остается стабильным
Вечерняя Москва10:28
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Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
Экономика
Режим нерабочих дней в России завершается
Режим нерабочих дней с 12-го мая отменяется, - рассказал сегодня на совещании президент Владимир Путин.
Копейский рабочий 10:18
Общество
Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу
ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Количество безработных в России удвоилось за апрель
Как отмечает радио "Говорит Москва", чтобы помочь пострадавшим отраслям и не допустить дальнейшего резкого роста безработицы, в России запускают кредитную программу поддержки занятости для пострадавших предприятий.
Новые Известия 10:16
Политика
Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости вчера в 11:05
Политика
Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Будущее России. Национальные проекты 09:42
Здоровье
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
РИА Новости 10:16
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Недвижимость
Цены на недвижимость в России сопротивляются пандемии
Аналитики «Авито Недвижимости» тоже говорят о росте средней стоимости новостроек в России на 2% за месяц и 14% за год.
BFM.ru 10:35
Общество
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Политика
Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней
Среди прочего глава государства объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая.
Readovka67.ru 09:35
Политика
Путин пообещал лично проверить, получили ли врачи деньги
Глава государства Владимир Путин заявил, что лично проверит ситуацию с выплатами медработникам в каждом регионе.
Газета.Ru 10:03
Здоровье
В Коми выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
Республика Коми, где за сутки выявлено 20 новых заразившихся коронавирусом, занимает 42-е место среди регионов России по количеству подтвержденных случаев этой инфекции, сообщают региональные власти.
РИА Новости вчера в 08:12
Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
Общество
Названы новые требования к проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
Игры
В коде Steam нашли намек на новую систему лояльности для пользователей
По словам Джундика, Valve хочет создать в Steam систему лояльности с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
CyberSport.ru 10:07
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Армия и оружие
Российский Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16
Сообщается, что российский истребитель показал неудовлетворительные результаты во время условного воздушного боя с китайскими самолетами J-16 и J-10.
Военное дело 10:45
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой растет ее копией
Знаменитая певица Юлия Началова скончалась чуть больше года назад от остановки сердца, но поклонники не перестают любить своего кумира и искренне радуются успехам ее дочери Веры.
RuNews24.ru 09:41
Армия и оружие
Боевики ВСУ обстреляли ДНР тысячами мин за апрель
Пресс-служба Управления Народной милиции ДНР подвела итоги по обстрелам со стороны украинских оккупационных позиций за минувший апрель.
ИА Новороссия 07:20
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02