Коронавирус
ИзвестияСобянин заявил о снижении количества госпитализаций из-за COVID-19
Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве уже третью неделю остается стабильным или даже снижается. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным 11 мая.
Читать в источнике
Оценить373
Подробнее о событии
Показать все источники
Собянин: За 20 дней в Москве объем тестирования на коронавирус нарастили в три раза
Агентство Москва10:32
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Политика
На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус
Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
Космос
NASA приготовилось к приближению астероида Апофис
Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий вчера в 10:00
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
Кино
«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм
Российская газета вчера в 07:25
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Наука
Древнейшее европейское пиво обнаружили археологи
Evo-rus.com 09 мая в 04:09
Общество
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Общество
В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений
Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.
КП - Тверь 14:30
Футбол
Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана
Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
Общество
Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране перечислил пять условий, при которых можно будет вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии.
Известия 17:49
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
Газета.Ru 09:15
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Шоу-бизнес
Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
Газета.Ru 15:15
Происшествия
Жительница Краснодара подверглась травле за усыновление темнокожего ребёнка
News.ru 12:26
Здоровье
Врач назвала способ укрепления иммунитета в период коронавируса
Полноценный сон помогает укреплению иммунитета человека,- считает врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Все для Вас 11:49
Космос
Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере
МИР 24 08 мая в 09:04
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".
РЕН ТВ 12:38
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Футбол
Глава Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко подозревается следователями ФИФА и УЕФА в коррупции.
Матч ТВ 14:50
Космос
Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю
Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru 15:05