Коронавирус

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Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве уже третью неделю остается стабильным или даже снижается. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным 11 мая.
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На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус

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Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин

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Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.
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Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана

Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
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Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране перечислил пять условий, при которых можно будет вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии.
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Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
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Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
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В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
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В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции

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Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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