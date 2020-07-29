Коронавирус
RT на русскомЗапрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
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Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия по крайней мере ближайший месяц. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Хотя остальные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы скорее оставим до конца августа.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРБК 07:50
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