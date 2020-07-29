Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия по крайней мере ближайший месяц. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Хотя остальные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы скорее оставим до конца августа.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

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