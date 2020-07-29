Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
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Собянин оценил перспективы снятия запрета на массовые мероприятия

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В Москве до конца августа не планируется разрешать массовые мероприятия

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Собянин: Массовые мероприятия в Москве не планируется разрешать в течение ближайшего месяца

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Запрет на массовые мероприятия в Москве продлится до конца августа

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Массовые мероприятия в Москве не планируется разрешать до конца лета – Собянин

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Кому суждено повторно заразиться ковидом, и чем это чревато

Свободная Прессавчера в 10:03
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
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Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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