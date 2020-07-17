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РБКРБК

Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией

Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
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Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией

РБК04:32

В Москве используют резервный фонд для восстановления экономики после изоляции

ТАСС03:20

Собянин проанализировал экономические последствия COVID-19 для Москвы

Газета.Ru02:09

Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса

RT на русском02:13

Собянин оценил последствия коронавируса для экономики Москвы

Взгляд.ру02:12

Сергей Собянин рассказал о резервных фондах Москвы, которые помогли в пандемию

Вечерняя Москва02:22

Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы

РИА Новости01:47
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Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
ФАНвчера в 14:59
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В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК04:59
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В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

Новая промышленная площадка ориентирована на выпуск узлов серийных и перспективных вертолетных двигателей в классе мощности до 5 тысяч лошадиных сил – ВК-2500, ТВ3-117, ВК-650В, ВК-1600В для гражданских и боевых вертолетов, в том числе машин самой массовой в мире серии Ми-8/17, ударных Ми-28 и Ка-52, а также многоцелевых Ка-226Т и Ка-62.
РИА Новости02:01
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Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге

Рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров", сообщили РИА Новости в пресс-службе строительной компании "Ренессанс Констракшн".
РИА Новости04:29
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Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что эксперты могут идентифицировать останки российского императора Николая II с помощью трёхмерной модели его шляпы.
RT на русском19:57
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Уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix 2020 впервые показали на качественных изображениях

На страничках популярных онлайновых магазинов, включая Aliexpress (страничку уже удалили), появились качественные изображения смартфона Xiaomi Mi Mix 2020, который получил уникальные дизайн, ранее не встречавшийся в индустрии.
iXBT.com01:50
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«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известиявчера в 15:47
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Однокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на должность заместителя председателя Верховного Суда и председателя его Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову, ныне занимающую пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.
РБК04:53
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Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru21:51
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