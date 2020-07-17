Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией
Смотрите также
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы
В МИД Китая осудили решение Великобритании по Huawei
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
Курды сообщили о ранении двух российских военных в Сирии
Однокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда
Mastercard изменит правила конвертации валют
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
В ДНР подорвались на минном поле диверсанты-наемники из США и Эстонии
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»
Однокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
Подробнее о событии