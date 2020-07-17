Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией

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