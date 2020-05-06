Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом. Это говорит о стабилизации ситуации, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Сергей Собянин
За последнее время мы кратно увеличили тестирование граждан и соответственно выявляемость заболевания, что видно по динамике. Динамика, которую мы видим по росту выявляемости, напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО 10:22

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