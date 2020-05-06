За последнее время мы кратно увеличили тестирование граждан и соответственно выявляемость заболевания, что видно по динамике. Динамика, которую мы видим по росту выявляемости, напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов.

На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом. Это говорит о стабилизации ситуации, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Происшествия Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.

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