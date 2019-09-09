с чего всё началось

В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу. Выборы в Мосгордуму прошли воскресенье.

Наука Энтомологи СПбГУ нашли новые виды «носов» у древних родственников бабочек Напоминают они небольших и неярко окрашенных ночных бабочек, что неудивительно, ведь когда-то они имели с бабочками общего предка.

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