Коронавирус
РБКСобянин заявил о «тяжелых испытаниях» для москвичей из-за коронавируса
В ближайшее время Москву ожидают тяжелые испытания из-за коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в обращении, размещенном в его официальном блоге.
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Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Вести Подмосковья вчера в 13:46
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Газета.Ru 14:02
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Общество
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
В Московской области более тысячи человек заболели коронавирусной инфекцией.
РБК 14:38
Происшествия
СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Общество
Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
Происшествия
В Воронежской области коронавирус выявили у семьи
Воронеж, 10 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Заражение коронавирусом ещё у четырёх человек подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 04:13
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Футбол
Неман — Белшина 1:1
В белорусской высшей лиге Неман и Белшина сыграли вничью 1:1.
Советский спорт 13:49
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Космос
С Байконура на МКС стартовал Союз-МС16
Сегодня, 9 апреля, в 11:05 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого корабля Союз-МС16.
Inc-news.ru вчера в 12:04
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Культура
Дина Гарипова выпустила песню к сериалу «Зулейха открывает глаза»
Татар-информ 08:36
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня вчера в 11:15
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Здоровье
Иммунитет к коронавирусу обнаружен всего у 3% россиян
10.04.2020 Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что у почти 25% заразившихся коронавирусом нет симптомов, и заболевание у этих пациентов не развивается.
Портал Поиск 12:53
Футбол
У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша обнаружили коронавирус
Легендарный шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Times.
Спорт-Экспресс 15:07
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Общество
Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»
Журналист Василий Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:33
Экономика
Московский бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей
Московский бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей, сообщает столичный экономический штаб по ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 07:07
Политика
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
Общество
Песков заявил, что пользуется блокатором вирусов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использует купленный в аптеке блокатор вирусов, который она носит на груди в виде бейджа.
Московский Комсомолец 08 апреля в 13:43
Общество
В Краснодаре пока не станут открывать ярмарки и рынки
В Краснодаре в предстоящие выходные, 11 и 12 апреля, не планируют возобновлять работу ярмарок и рынков.
Деловая газета. Юг 12:30
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020 года»
Tvoe-avto.com вчера в 04:45
Энергетика
США взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти
США помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 15:28
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688
На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19.
Shraibikus News 08 апреля в 05:16