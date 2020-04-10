В ближайшее время Москву ожидают тяжелые испытания из-за коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в обращении, размещенном в его официальном блоге.

Собянин заявил о «тяжелых испытаниях» для москвичей из-за коронавируса

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