Коронавирус

РБКРБКСобянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
Читать в источнике
Комментировать301

Подробнее о событии

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась – Собянин

Москва 2412:19

Пик заболеваемости и майские праздники: Сергей Собянин ответил на вопросы о COVID-19

Вечерняя Москва13:49

Собянин: Москва вышла на пик по заболеваемости коронавирусом

ТВ Центр12:37

Собянин предположил, что Москва вышла на пик заболеваемости COVID-19

РЕН ТВ12:20

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

РБК14:14

Мэр Москвы сообщил о возможном выходе столицы на плато по коронавирусу

Известия12:38

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

РИА Новости12:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Пентагон приостановил финансирование объектов для "сдерживания России".
Деловое.ТВ вчера в 08:41
94
Политика

Мишустин напрямую общался с членами правительства

По словам еще двух близких к правительству людей, Мишустин и все вице-премьеры каждый день в обязательном порядке проходят тестирование на наличие коронавируса.
ИА Красная Весна 14:18
1
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

ФСБ предотвратила в Екатеринбурге подготовку терактов.
BFM.ru вчера в 19:58
2,1K
Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
1
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
347
Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
79
Политика

Зеленский нашел Саакашвили другую работу

ФАН 09:54
11
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 28 апреля в 04:46
1,5K
Общество

Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом

Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service 05:08
61
Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 06:54
117
Политика

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы.
РБК 14:44
725
Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
416
Происшествия

На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек

Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:20
23
Общество

Отменена закупка дорогих масок по 425 рублей за штуку

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру области с просьбой проверить легитимность закупок.
КП - Саратов 07:34
1,4K
Культура

Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей

В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:07
2
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,5K
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
1K
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
47
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
2,7K
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
3,1K
Общество

Обязательный масочный режим вводится на Кубани

Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times 07:15
296
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
4,2K
Здоровье

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
44
Общество

Аттестация в 9 классах может пройти на основе итоговых оценок

Хотя обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по девятым классам на основе итоговых оценок, - рассказал Сергей Кравцов.
Российская газета 13:01
Космос

С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор

30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
Портал Поиск 06:29
4
Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
11
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
1K
Происшествия

В Иркутской области чиновников подозревают в поджоге леса

ЛесПромИнформ вчера в 02:24
3K
Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире

Слово и Дело 02:36
29
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

РИА Карачаево-Черкесия 02:32
1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное