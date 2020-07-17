Коронавирус
РБКСобянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода
Экономика Москвы может вернуться к нормальному развитию в ближайшие полгода. Такое мнение в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выразил мэр столицы Сергей Собянин.
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Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета.Комсомольская правда11:00
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Собянин: Москва сможет вернуться к нормальному развитию экономики в течение полугода
Агентство Москва11:10
Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается
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Оренбург, 17 июля 2020, 20:12 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
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Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
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