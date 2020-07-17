Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета.

с чего всё началось

Экономика Москвы может вернуться к нормальному развитию в ближайшие полгода. Такое мнение в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выразил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода

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