Коронавирус
РБКСобянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода
Экономика Москвы может вернуться к нормальному развитию в ближайшие полгода. Такое мнение в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выразил мэр столицы Сергей Собянин.
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Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета.Комсомольская правда11:00
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Собянин: Москва сможет вернуться к нормальному развитию экономики в течение полугода
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Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается
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