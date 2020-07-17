Коронавирус

РБКРБКСобянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода

Экономика Москвы может вернуться к нормальному развитию в ближайшие полгода. Такое мнение в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выразил мэр столицы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода

Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета.
Комсомольская правда11:00

Подробнее о событии

Собянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода

Коммерсантъ11:48

Собянин: Москва сможет вернуться к нормальному развитию экономики в течение полугода

Агентство Москва11:10

Собянин: экономика Москвы восстановится за полгода

RT на русском11:30

Сергей Собянин: Экономика Москвы может вернуться к нормальному состоянию в течение полугода

Вечерняя Москва11:29

Экономика Москвы восстановится за полгода – Собянин

Москва 2411:28

Собянин спрогнозировал сроки восстановления экономики Москвы

Известия11:38

Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается

Комсомольская правда11:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Биатлон

Биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру

CT news 09:11
2
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
3,2K
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
7
Футбол

Игроку «Ювентуса» Де Лигту может потребоваться операция

Защитнику туринского "Ювентуса" Маттейсу Де Лигту может потребоваться операция, сообщает Corriere di Torino.
Газета.Ru 16:22
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости вчера в 04:13
3
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
11
Авто

Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz

Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
Коммерсантъ 14 июля в 23:00
5
Автоспорт

Квят подвел итоги пятничных заездов на Хунгароринге

CT news 15:44
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн человек

Evo-rus.com 04:41
8
Здоровье

Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

15 июля глава Минздрава призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа.
Известия 22:58
20
Футбол

Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб

Невские Новости 18:18
1
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Происшествия

Заливавших краской надписи Black Lives Matter задержали в Нью-Йорке

Полицейские задержали в Нью-Йорке четырех человек, которые в пятницу, 17 июля, вылили краску на надпись Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») на участке Пятой авеню у небоскреба «Трамп тауэр».
Известия 21:39
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ

Evo-rus.com 03:11
29
Политика

Андрей Иванов назначен первым замглавы Минэкономразвития России

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Иванова первым заместителем Минэкономразвития России.
Минэкономразвития России 11:39
4
Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
150
Общество

Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от «космического туалета»

РИА Новости 08:09
18
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
868
Общество

Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала

Жители Приморского края в знак солидарности с хабаровчанами вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Интерфакс 23:06
4
Политика

На Украине предложили план спасения страны

Депутат Верховной рады Украины сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предложил план спасения страны.
Газета.Ru 23:16
Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
48
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве

Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве.
РБК 15:38
21
Общество

Американская журналистка с восторгом рассказала о путешествии в Сибирь

Политическая Экспертиза 10:43
4
Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
518
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
86
Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области

Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
4
Политика

Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края

Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда 02:22
491
Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
101
Общество

СМИ: организация медицины в Свердловской области признана одной из худших в стране

Свердловскую область с точки зрения организации в сфере здравоохранения назвали одним из худших регионов в стране.
Европейско-Азиатские новости 08:32
14
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное