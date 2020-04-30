Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

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