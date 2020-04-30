Коронавирус
РБКСобянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
Читать в источнике
Оценить276
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика
Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
Ожидается, что всех, кто в последнее время контактировал с премьером, изолируют, и для страховки проведут им тесты на коронавирус.
Инфорос 15:31
Политика
Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
Происшествия
В Калининграде рассказали о двух новых смертях на фоне COVID-19
Калининград, 30 апреля 2020, 18:03 — REGNUM В пресс-службе правительства Калининградской рассказали о двух смертях, которые произошли на фоне заболевания COVID-19.
REGNUM 11:03
Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики
UfacityNews.ru 28 апреля в 01:40
Политика
Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему Мишустину
Политическая Экспертиза 12:56
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости 10:44
Общество
Тульское УГИБДД борется с пробками на въезде в регион
Сегодня с 9 утра в Тульской области по указу губернатора начал действовать режим цифровых пропусков, которые должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта.
Молодой коммунар 13:02
Общество
Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу.
Московский Комсомолец вчера в 07:03
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Власти Москвы могут развернуть временные госпитали на ВДНХ
Власти Москвы подыскивают площади для временных коронавирусных стационаров.
Вечерняя Москва 13:45
Политика
Навальный: в какую Лумумбу должен ехать Фролов? Мы живём в Лумумбе из-за Валуева!
Вылез этот депутат и произнёс слова про страну Лумумбу: «Пусть едет туда жить, как хочется».
Чемпионат 15:03
Наука
Новый тест обнаруживает антитела к SARS-CoV-2 за 10 минут
Ученые из Китая представили новый тест на антитела к SARS-CoV-2, который может оказаться эффективным инструментом для массового тестирования людей.
Хайтек+ 07:06
Общество
У больниц Санкт-Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших
Сегодня десятки разлагающихся тел жителей города, предположительно умерших от коронавируса, были случайно обнаружены в грузовиках близ Бруклинского похоронного бюро.
Новые Известия 15:09
Происшествия
«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО
Бывший полковник Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, оказался отрезанным от внешних связей в столичном СИЗО "Матросская тишина".
Газета.Ru вчера в 15:15
Общество
За два дня коронавирусом заразились 37 сотрудников «Роскосмоса»
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 на предприятиях «Роскосмоса» выросло до 148, умерли 4 человека, 12 выздоровели, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter в среду.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Общество
Собянин посоветовал носить в метро маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал пассажирам метрополитена использовать защитные маски и перчатки на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 13:39
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Собянин выразил надежду, что после майских праздников по результатам имеющейся динамики заболеваемости можно подвести итоги и принять необходимые решения.
Известия 14:12
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В ВОЗ предсказали снижение числа заразившихся коронавирусом в России
Число заражений коронавирусом в российских регионах может пойти на спад при соблюдении режима самоизоляции, заявила на онлайн-встрече с депутатами от "Единой России" представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 08:23
Общество
В Госдуме предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД
Ранее депутаты ЛДПР предложили временно увеличить с 20 до 60 дней срок, в течение которого штраф за некоторые нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%.
AutoNews 04:39
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Происшествия
Севастополь выделил миллион рублей семье пропавшего пилота Су-27
Семья пилота истребителя Су-27, пропавшего в марте над Черным морем, получит в качестве материальной помощи миллион рублей из бюджета Севастополя.
Российская газета 05:51