Коронавирус
РБКСобянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
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Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Общество
Алиханов: когда умерли 2 человека с коронавирусом, по другим причинам умерли еще 30
Глава региона отметил, что сам постоянно задается вопросом о соотношении умирающих от коронавирусной инфекции и от других болезней.
Новый Калининград.Ru 17:37
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Платье с глубоким декольте сделало Хайди Клум героиней мемов
Хайди появилась на экранах в переливающемся мини-платье с глубоким декольте, которое еле прикрывало бюстгальтер с пуш-ап-эффектом, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 08:05
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Общество
Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению
Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru.
РБК 12:53
Общество
Системы определения антител внедрят в Москве в ближайшие недели
Системы по определению антител коронавируса будут массово внедрены в ближайшие 1-2 недели в Москве, они будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 13:34
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Экономика
Ритейлеры захотели напрямую подключиться к СБП в обход банков
Торгово-сервисные предприятия предложили Центробанку провести пилотный проект по подключению ритейлеров к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, где последние выступят в качестве агентов.
Известия 27 апреля в 15:14
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
1. Нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса продлены до 11 мая Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главами регионов 28 апреля.
Lenta.ru 17:02
Спорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
Общество
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 15:11
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Эль-Кунейтра
Пять ракет с территории Голанских высот выпустила по объектам в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии израильская армия.
РЕН ТВ 17:43
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
Космос
Arianespace возобновит работу космодрома во французской Гвиане в мае
Цель состоит в том, чтобы сохранить здоровье работников космодрома и тех, кто размещен в космическом центре, а также местного населения - при обеспечении условий безопасности и охраны, необходимых для подготовки запланированных запусков.
AstroNews.ru вчера в 18:29
Общество
Что изменится в российских законах в мае 2020 года
1 мая вступит в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы.
РБК 17:01
Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56