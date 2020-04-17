Коронавирус
Газета.RuСобянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. Он подчеркнул, что необходимые инструменты для этого существуют.
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Сергей Собянин: При росте числа нарушений власти столицы могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
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