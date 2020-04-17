Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. Он подчеркнул, что необходимые инструменты для этого существуют.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Евгения Уралова Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде. 5

Общество Депутаты попросили президента начать выплаты пособий всем россиянам Платежеспособность россиян вскоре может оказаться под угрозой из-за ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом нового типа и перестанут покупать товары в прежнем объеме. 4

Здоровье Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов. 14

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 749

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 529

Происшествия В Ингушетии пропала четырехлетняя девочка Четырехлетняя девочка пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером в пятницу, 17 апреля.

Общество В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова. 263

Здоровье Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета Иммунитет человека при коронавирусе порой может выдавать слишком серьезную реакцию, вследствие чего появляются риски осложнения, отмечает Андрей Атрощенко, хирург-онколог больницы Управления делами президента РФ, которая в настоящее время принимает зараженных коронавирусом. 58

Шоу-бизнес Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big. 22

Политика Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского, обвинив его в неисполнении предвыборных обещаний. 5

Футбол Главный тренер «Сельты»: «Смолов принял неправильное решение» Действующий наставник испанской "Сельты" Оскар Гарсия выразил мнение, что нападающий Фёдор Смолов допустил серьёзную ошибку, покинув Виго, нарушив правила карантина, объявленного ранее в Испании.

Общество В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. 162

Общество В некоторые регионы России придет аномальное тепло Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии. 4

Общество Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.

Гаджеты 5G-смартфон Realme X50 Youth Edition получит процессор MediaTek Dimensity 1000 В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1000 с интегрированным модемом 5G.

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 517

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,5K

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 1,4K