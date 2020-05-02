Общество

RT на русскомRT на русскомСобянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
Читать в источнике
Комментировать3K

Подробнее о событии

Сергей Собянин допустил сокращение выдачи пропусков при ухудшении ситуации с коронавирусом

Агентство Москва08:59

Власти столицы заявили о возможном уменьшении объема выдачи пропусков

Вечерняя Москва05:15

Собянин допустил ужесточение мер по выдаче спецпропусков в Москве

РИА Новости05:42

Власти Москвы могут уменьшить объем выдачи пропусков, чтобы снизить поток людей на дорогах

ТАСС05:24

Собянин допустил ужесточение контроля за выдачей спецпропусков

РБК05:45

Собянин заявил о возможном сокращении выдачи цифровых пропусков

Москва 2405:09

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса

РЕН ТВ05:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
Религия

В РПЦ заявили, что в России строится полтора-два храма в день

ТАСС 10:35
6
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник

Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сбили беспилотник украинских силовиков, который пытался атаковать населенный пункт в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 04:38
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
2,5K
Здоровье

В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 22 тысячи человек

Власти Мексики представили новую статистику по коронавирусу в стране, согласно которой за сутки скончались 89 человек, а общее число случаев заражения достигло 22088.
РИА Новости 21:38
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
474
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
278
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
609
Политика

Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Кино

Отреставрирован фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»

РИА Новости 30 апреля в 10:19
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,3K
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском 11:50
1,1K
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
1,1K
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
3,9K
Здоровье

В Бурятии на молебен приехали люди из очага заражения СOVID-19

Среди верующих, собравшихся на общую молитву, были и жители из Кижингинского района, одного из очагов распространения коронавирусной инфекции.
Номер один 06:26
2
Игры

В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go

Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru вчера в 10:03
3
Политика

Дочь Назарбаева отстранили от должности главы сената Казахстана

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отправлена в отставку с поста спикера сената парламента республики.
Росбалт 05:19
401
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском 19:49
2
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Экономика

Презумпция недоверия

Механизмы доведения помощи до компаний и предпринимателей обрастают все большим количеством сложнопреодолимых условий.
BFM.ru 06:00
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у стационаров

Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров. Это связано с изменением схемы приема пациентов.
Российская газета 21:23
84
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Политика

Лабораторию в Китае сочли источником коронавируса 75% разведслужб США

Источник Fox News в спецслужбах США заявил, что так думают «70–75% из 17 разведывательных ведомств США».
Взгляд.ру 21:19
2
Общество

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 232 человека

Екатеринбург-ТВ вчера в 04:03
98
Политика

Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой

В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
Свободная Пресса 08:44
Общество

Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском 20:47
103
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде.
Телепорт 03:13
29
Политика

Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым

ТАСС 18:11
22
Общество

Названы признаки «карантинной депрессии»

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное