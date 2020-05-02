Общество
RT на русскомСобянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
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Армия и оружие
В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сбили беспилотник украинских силовиков, который пытался атаковать населенный пункт в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 04:38
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
Здоровье
В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 22 тысячи человек
Власти Мексики представили новую статистику по коронавирусу в стране, согласно которой за сутки скончались 89 человек, а общее число случаев заражения достигло 22088.
РИА Новости 21:38
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Политика
Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Кино
Отреставрирован фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»
РИА Новости 30 апреля в 10:19
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Здоровье
В Бурятии на молебен приехали люди из очага заражения СOVID-19
Среди верующих, собравшихся на общую молитву, были и жители из Кижингинского района, одного из очагов распространения коронавирусной инфекции.
Номер один 06:26
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go
Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru вчера в 10:03
Политика
Дочь Назарбаева отстранили от должности главы сената Казахстана
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отправлена в отставку с поста спикера сената парламента республики.
Росбалт 05:19
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском 19:49
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Экономика
Презумпция недоверия
Механизмы доведения помощи до компаний и предпринимателей обрастают все большим количеством сложнопреодолимых условий.
BFM.ru 06:00
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у стационаров
Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров. Это связано с изменением схемы приема пациентов.
Российская газета 21:23
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
Лабораторию в Китае сочли источником коронавируса 75% разведслужб США
Источник Fox News в спецслужбах США заявил, что так думают «70–75% из 17 разведывательных ведомств США».
Взгляд.ру 21:19
Общество
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 232 человека
Екатеринбург-ТВ вчера в 04:03
Политика
Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой
В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
Свободная Пресса 08:44
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском 20:47
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде.
Телепорт 03:13
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01