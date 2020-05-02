Общество
RT на русскомСобянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
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Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
С 1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств, напоминает портал «Автоновости дня».
Мурманский вестник 30 апреля в 02:13
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Общее число заражённых коронавирусом в Италии возросло на 1900, до 209 328. Накануне было зарегистрировано 1965 новых случаев.
RT на русском 12:37
Здоровье
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Происшествия
В Курске после отказа в госпитализации младенца начали проверку
В пятницу, 1 мая прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в госпитализации.
Kursk.com 11:26
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Общество
Эпидемиолог прокомментировал прогнозы об окончании эпидемии в России
Не стоит всерьез полагаться на «упражнения математиков», не имеющие отношения к реальности, заявил доктор медицинских наук, профессор вирусолог Анатолий Альштейн 2 мая, комментируя прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России, сообщает НСН.
ИА Красная Весна 05:20
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru вчера в 09:09
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Политика
В Югре депутата исключили из «Единой России» за драку с журналистом
Президиум регионального отделения Единой России в ХМАО исключил из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса, который напал на журналиста Антона Пантина.
Znak.com 08:08
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 30 апреля в 13:59
Здоровье
«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
Шоу-бизнес
Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской
Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
Кино
Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети
Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
Экономика сегодня 30 апреля в 11:28
Общество
С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку
Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
Общество
Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru 09:44
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Lenta.ru 12:18
Авто
Новый Nissan X-Trail сохранит атмосферный мотор
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 12:28
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
Деловое.ТВ 11:53
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Общество
Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что людям, у которых были выявлены антитела к коронавирусу нового типа, будут выдавать "паспорт иммунитета".
Газета.Ru 11:22
Автоспорт
Эдди Джордан: Mercedes продаст команду Лоуренсу Строллу
Autosport.com.ru 08:51
Здоровье
В Красноярске умерла выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя
Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая умерла в реанимации.
РБК 06:06
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48