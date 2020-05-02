Общество

RT на русскомRT на русскомСобянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
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Собянин заявил о возможном сокращении выдачи цифровых пропусков

Москва 2405:09

Собянин допустил ужесточение мер по выдаче спецпропусков в Москве

РИА Новости05:42

Ограничения могут ужесточить при помощи пропусков и контроля

Вести.Ru05:31

Власти Москвы могут уменьшить объем выдачи пропусков, чтобы снизить поток людей на дорогах

ТАСС05:24

Власти столицы заявили о возможном уменьшении объема выдачи пропусков

Вечерняя Москва05:15

Собянин допустил ужесточение контроля за выдачей спецпропусков

РБК05:45

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса

РЕН ТВ05:08
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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Опрос показал, что россияне сделают сразу после отмены самоизоляции

Большинство жителей России ждут снятия режима самоизоляции и планируют сразу, как он закончится, прогуляться по городу и обнять родных и друзей.
News.ru 08:44
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Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

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Куйвашев назвал причины низкой смертности от COVID-19 на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в регионе такой низкий уровень смертности от коронавируса — всего один случай на 1016 пациентов.
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
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Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
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Футбол

Моуринью плакал один раз в карьере и рассказал об этом матче

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В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
Вечерние Ведомости 04:37
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Общество

Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронирование с 1 июня

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2020, 18:05 — REGNUM Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня и дождаться стабилизации обстановки с коронавирусом.
REGNUM 11:05
Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил

Русская Планета вчера в 12:59
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Экономика

Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд

Холдинговая компания Berkshire Hathaway, руководителем которой является предприниматель и инвестор Уоррен Баффет, понесла убытки почти на $50 млрд в первом квартале из-за последствий распространения коронавируса.
ТАСС 10:29
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Шоу-бизнес

Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской

Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
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Общество

Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

Россиян предупредили об опасности использованных медицинских масок

Нагибин предложил установить отдельные контейнеры для сбора именно масок и перчаток.
Телеканал 360° 01:16
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Кино

Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe

Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.
REGNUM 06:18
Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
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Здоровье

В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса

В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
Невские Новости вчера в 23:00
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
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Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
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Попова допустила ужесточение ограничений

Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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