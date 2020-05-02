Общество
RT на русскомСобянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
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Общество
Опрос показал, что россияне сделают сразу после отмены самоизоляции
Большинство жителей России ждут снятия режима самоизоляции и планируют сразу, как он закончится, прогуляться по городу и обнять родных и друзей.
News.ru 08:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 06:00
Шоу-бизнес
У Татьяны Васильевой нашли коронавирус
Газета.Ru 10:37
Здоровье
Куйвашев назвал причины низкой смертности от COVID-19 на Среднем Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в регионе такой низкий уровень смертности от коронавируса — всего один случай на 1016 пациентов.
АиФ Урал 08:59
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
Футбол
Моуринью плакал один раз в карьере и рассказал об этом матче
ProstoProSport 06:49
Общество
В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
Вечерние Ведомости 04:37
Общество
Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронирование с 1 июня
Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2020, 18:05 — REGNUM Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня и дождаться стабилизации обстановки с коронавирусом.
REGNUM 11:05
Политика
В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил
Русская Планета вчера в 12:59
Экономика
Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд
Холдинговая компания Berkshire Hathaway, руководителем которой является предприниматель и инвестор Уоррен Баффет, понесла убытки почти на $50 млрд в первом квартале из-за последствий распространения коронавируса.
ТАСС 10:29
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской
Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
Общество
Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Россиян предупредили об опасности использованных медицинских масок
Нагибин предложил установить отдельные контейнеры для сбора именно масок и перчаток.
Телеканал 360° 01:16
Кино
Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe
Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.
REGNUM 06:18
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Здоровье
В США одобрили первый препарат для лечения коронавируса
В США официально разрешили использовать препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса.
Невские Новости вчера в 23:00
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество
Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09