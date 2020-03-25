Коронавирус
РБКСобянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин. Собянин призвал не рассчитывать на то, что «все рассосется само собой», но в то же время выразил надежду, что в Москве пик заболеваемости пройдет более плавно и безболезненно, чем в других странах.
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Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы, и плюс сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам. Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 14:29
с чего всё началось
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден. Город еще только в начале пути, заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".ТВ Центр13:57
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