Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов». Об этом в эфире телеканала «ТВ-Центр» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает Telegram-канал «РИА Новости».
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Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден. Город еще только в начале пути, заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".
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Собянин рассказал о «чемодане вирусов» из Куршевеля

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Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

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Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
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Девушка познакомила своего возлюбленного с родителями, и встреча прошла гладко.
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Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
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В МЧС назвали высоту волны цунами после землетрясения на Курилах

Высота волны цунами после землетрясения в Северо-Курильске составила около 50 см, разрушений нет, угроза цунами сохраняется.
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Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
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Разработчик назвал проект «беспощадной машиной для убийства» геймеров: «Если вы являетесь фанатом игр, требующих кровавое жертвоприношение (и немножко ваших волос и кожи), Below — то самое лезвие, на котором вы мечтали станцевать».
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Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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