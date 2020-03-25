Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден. Город еще только в начале пути, заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

с чего всё началось

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов». Об этом в эфире телеканала «ТВ-Центр» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает Telegram-канал «РИА Новости».

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

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