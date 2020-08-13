Коронавирус
RT на русскомСобянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 24», что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин рассказал о требованиях к работе школ в новом учебном году
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:21
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Общество
ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет
С 1 января 2020 года фиксированная выплата составляет 5 686 рублей. Повышенная пенсия достигает 11 372 рубля.
RuNews24.ru вчера в 11:35
Общество
Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед пострадавшими на массовых акциях протеста в стране гражданами.
Lenta.ru 14:36
Общество
Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет
Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:08
Политика
Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса
Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском 14:43
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM 06:36
Политика
Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестах
Президент Белорусии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе протестов.
Lenta.ru 14:49
Авто
Genesis сертифицировала в РФ новый кроссовер Genesis GV80
Новый кроссовер Genesis GV80 представят на российском рынке с тремя двигателями, а сборку премиальной новинки организуют на заводе "Автотор" в Калининграде.
Новые автомобили 05:49
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей
Минтруд России предлагает установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения.
RT на русском 14:25
Политика
США отменили частные чартерные рейсы на Кубу
США запретили почти все частные чартерные рейсы на Кубу, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
РБК 13:43
Политика
Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ
После прошедших акций ряд белорусский журналистов объявил о своем увольнении с работы, в том числе работники "Беларусь-1".
Газета.Ru 12:34
Политика
На помощь «Северному потоку — 2» спешит «Умка»
По данным навигационного портала Marinetraffic, к Калининграду приближается судно обеспечения «Умка», которое входит в состав Северного филиала Морспасслужбы.
Евразия Daily 05:47
Политика
Пятый день протестов в Беларуси после выборов президента: главное
Телеканал RTVI 13:51
Политика
Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой 13:27
Гаджеты
Жители Китая готовы отказаться от iPhone в пользу WeChat
Портал Weibo провел опрос среди пользователей смартфонов iPhone на тему того, какую модель они выберут: с приложением WeChat или без него.
Деловое.ТВ 12:11
Политика
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru 10:21
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.
Ведомости 09:58
Общество
Европейское государство пожелало сотрудничать с Китаем вопреки США
Сербия стала первым европейским государством, пожелавшим сотрудничать с КНР вопреки Соединённым Штатам и угрозе мер ограничительного характера с их стороны, рассказывает издание Reuters.
Ореанда-Новости 13:52
Авто
Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Будущей осенью российских водителей ждут как минимум три важных изменения.
Автоновости дня вчера в 02:43
Авто
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) начала штрафовать водителей за багажники на крышах авто, пишут "Аргументы и факты".
Газета.Ru 09:16
Политика
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Государственные Вести 10:06
Политика
МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов
Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.
РБК 14:30
Общество
ВОЗ оценила разработку средств борьбы с коронавирусом в $100 млрд
Для разработки средств борьбы с коронавирусом в мире потребуется порядка $100 млрд, заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском 13:00
Политика
В США предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
О'Брайен заявил, что президент Трамп является не только «мастером сделок», но и «истинным миротворцем».
Взгляд.ру 14:49
Шоу-бизнес
Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии
Известная советская и российская эстрадная певица Валентина Легкодоступова действительно находится в очень тяжелом состоянии.
CT news 12:32
Армия и оружие
США распространили недостоверные сведения о российском Су-57
Военные специалисты США стали жертвами уловки и распространили недостоверную информацию о параметрах истребителя Су-57, который производит РФ.
Политическая Экспертиза 07:36
Армия и оружие
В Саратовской области стартовали учения дальней и средней авиации
Всего учения продлятся неделю и пройдут под командованием генерал-лейтенанта дальней авиации Сергея Кобылаша.
Четвертая Власть 11 августа в 05:47
Киберспорт
В Dead by Daylight стал доступен кроссплей
Функция стала доступна пользователям Steam, Windows Store, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 12:28
Общество
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
В Белоруссии в городе Жодино на заводе БелАЗ началась забастовка рабочих. Об этом сообщает с места событий корреспондент Sputnik Беларусь.
МонаВиста 07:18
Происшествия
В Крыму туристка с ребенком провалились в шахту заброшенной АЭС
Спасатели извлекли из шахты заброшенной Крымской АЭС травмированную туристку и ребенка, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
РИА Новости 11:03