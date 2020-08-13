Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 24», что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет.

Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

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