Собянин объявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
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Учебный год в московских школах начнется 1 сентября, но линеек и массовых мероприятий не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".В источнике
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