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РИА Новости
РИА Новости

Собянин объявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

Учебный год в московских школах начнется 1 сентября, но линеек и массовых мероприятий не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".В источнике
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ТАСС

Будут ли линейки в День знаний? Главное о коронавирусе за 13 августа

ТАСС11:45
Ёлдаш

1 сентября в школах Москвы начнётся без традиционных праздничных линеек

Ёлдаш10:40
РБК

Собянин допустил ограничение перемещений детей в школах из-за COVID-19

РБК10:43
РИА Новости

Собянин объявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

РИА Новости09:45
РИАМО

Школьных линеек не будет в Москве 1 сентября

РИАМО09:40
Москва 24

Школьных линеек в столице не будет – Собянин

Москва 2409:20
Агентство Москва

Мэр столицы: Школа в поселке Северный может открыться 1 сентября

Агентство Москва09:37

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:55
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