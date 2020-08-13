Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 24», что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет.В источнике
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Сергей Собянин рассказал о требованиях к работе школ в новом учебном году
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:21