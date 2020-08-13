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Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 24», что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет.В источнике
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о требованиях к работе школ в новом учебном году

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:21
ТАСС

Будут ли линейки в День знаний? Главное о коронавирусе за 13 августа

ТАСС11:45
Агентство Москва

Мэр столицы: Школа в поселке Северный может открыться 1 сентября

Агентство Москва09:37
РИА Новости

Собянин объявил об отмене линеек в московских школах

РИА Новости09:45
РИАМО

Школьных линеек не будет в Москве 1 сентября

РИАМО09:40
Москва 24

Школьных линеек в столице не будет – Собянин

Москва 2409:20
Ёлдаш

1 сентября в школах Москвы начнётся без традиционных праздничных линеек

Ёлдаш10:40

Представители ХАМАС и ФАТХ отвергли соглашение между Израилем и ОАЭ

Член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки сказал телеканалу "Аль-Джазира", что "соглашение между Израилем и ОАЭ является отходом от арабского консенсуса и предательством арабских стран, и предательством Палестины".
РИА Новости12:37

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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