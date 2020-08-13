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Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 24», что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет. Речь идёт, в том числе и о линейках. Но учебный процесс начнется 1 сентября, а все учебные заведения города будут работать осенью штатно.
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Москва 24

Школьных линеек в столице не будет – Собянин

Москва 2409:20
РИА Новости

Собянин объявил об отмене школьных линеек в новом учебном году

РИА Новости09:45
РИАМО

Школьных линеек не будет в Москве 1 сентября

РИАМО09:40
Вечерняя Москва

Сергей Собянин: Линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет

Вечерняя Москва09:25
ТАСС

В школах Москвы не будет линеек 1 сентября

ТАСС10:07
РБК

Собянин допустил ограничение перемещений детей в школах из-за COVID-19

РБК09:58
Агентство Москва

Мэр столицы: Школа в поселке Северный может открыться 1 сентября

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