Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 24», что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет.В источнике
Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет. Речь идёт, в том числе и о линейках. Но учебный процесс начнется 1 сентября, а все учебные заведения города будут работать осенью штатно.
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