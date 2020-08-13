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Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 24», что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет.В источнике
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РИА Новости

Собянин объявил об отмене линеек в московских школах

РИА Новостивчера в 09:45
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о требованиях к работе школ в новом учебном году

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:21
ТАСС

Будут ли линейки в День знаний? Главное о коронавирусе за 13 августа

ТАССвчера в 11:45
Ёлдаш

1 сентября в школах Москвы начнётся без традиционных праздничных линеек

Ёлдашвчера в 10:40
RT на русском

Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве

RT на русскомвчера в 14:26
Москва 24

Школьных линеек в столице не будет – Собянин

Москва 24вчера в 09:20
Агентство Москва

Мэр столицы: Школа в поселке Северный может открыться 1 сентября

Агентство Москвавчера в 09:37

Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.
Российская газетавчера в 13:17
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Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовойвчера в 13:27
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Х5 в I полугодии упрочила лидерство среди продовольственных ритейлеров

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в первом полугодии 2020 года упрочила свое лидерство по выручке среди российских продуктовых ритейлеров, следует из отчетности X5 и комментариев главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.
РИА Новостивчера в 08:37
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«Бабушка легкого поведения» получит приквел

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 12 августа в Москве стартовали съемки комедии «Прабабушка легкого поведения», приквела комедийной франшизы «Бабушка легкого поведения» от продюсеров Александра Реввы и Марюса Вайсберга.
Кинобизнес сегоднявчера в 09:29
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