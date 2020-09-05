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РБК
РБК

Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса

Ранее Собянин заявлял, что в России получится победить коронавирус до весны 2021 года. По его словам, над этим сейчас работают мировые и российские ученые, а также создаются вакцины и медикаменты для решение этой задачи.В источнике
С чего всё началось
Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает «Россия 24
».
Вечерняя Москва04:49
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Вести.Ru

Это не вторая волна коронавируса, сообщил Собянин

Вести.Ru06:24
Москва 24

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

Москва 2405:46
Известия

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в регионах

Известия04:45
РИА Новости

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

РИА Новости05:04
ТАСС

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

ТАСС05:01
Газета.Ru

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

Газета.Ru04:59
RT на русском

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в России

RT на русском05:38

«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

"Холодильник.ру" обыскали по делу о выводе средств за границу Как стало известно "Ъ", при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники "Холодильник.ру".
«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу
Коммерсантъ19:51
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Придирчивые подписчики не столько внимания обратили на актрису и поздравление Даны, сколько на ноги Борисовой, и на то, что её наряд её же портит, потому что делает акцент на ноги, которые полностью выдали её возраст.
Территория новостей02:38
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