Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса
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Ранее Собянин заявлял, что в России получится победить коронавирус до весны 2021 года. По его словам, над этим сейчас работают мировые и российские ученые, а также создаются вакцины и медикаменты для решение этой задачи.В источнике
С чего всё началось
Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает «Россия 24
».
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