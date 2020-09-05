Ранее Собянин заявлял, что в России получится победить коронавирус до весны 2021 года. По его словам, над этим сейчас работают мировые и российские ученые, а также создаются вакцины и медикаменты для решение этой задачи.

С чего всё началось Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает « Россия 24 ». Вечерняя Москва 04:49