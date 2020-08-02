Коронавирус
ИзвестияСобянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Оценить297
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Моя Москва.онлайн 31 июля в 12:43
Здоровье
199 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки 199 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
Шоу-бизнес
Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
Невские Новости 03:35
Экономика
Пенсии россиян предложили индексировать 2 раза в год
Например, если ожидаемая в году инфляция составляет 5 процентов, тогда пенсию нужно дважды в год индексировать на 2,6 процента.
Evo-rus.com 01:26
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
В Республике Коми на железнодорожной станции Иоссер минувшим вечером сошли с рельсов и опрокинулись 11 вагонов грузового поезда с каменным углем.
Российская газета 04:47
Общество
В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".
РИА Новости вчера в 14:01
Культура
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
Политика
Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего из автомата на набережной мужчину
«1 августа в 21:58 в полицию поступило сообщение о том, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов», — заявили в ведомстве.
РБК 04:43
Футбол
Инсинье получил травму и рискует пропустить матч с «Барселоной»
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье повредился в матче 38-го тура итальянской Серии А против «Лацио» (3:1). 29-летний футболист не смог доиграть поединок.
Bookmaker-ratings.ru 03:15
Технологии
Раскрыты причины потери связи у смартфонов
Специалист Арсений Щельцин рассказал о причинах, почему у смартфонов постоянно пропадает сотовая связь.
ToDay News Ufa вчера в 07:29
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Шоу-бизнес
Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы
В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
Общество
Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс
В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:01
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
Южные дела 03:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак
В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru 31 июля в 06:18
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Здоровье
В ГБ-1 не хватает двоих хирургов из-за коронавируса
Сегодня, 1 августа, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова посетила городскую больницу № 1 и побывала в нескольких отделениях.
НГС55 вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 31 июля в 10:20
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
Здоровье
Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса
Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.
Газета.Ru 03:50
Общество
Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
Neva.Today 04:28
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
Авто
Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили
В премиальном сегменте рост цены был отмечен у Mercedes-Benz С-класса - на 2,2 – 7,9% и MINI One - на 1,9%. Два бренда меняли свои рублевые цены разнонаправленно.
Picsnews.net 02:22
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека.
REGNUM вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 02:58
Общество
«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
RT на русском 04:52
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск вчера в 05:40