Коронавирус

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Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин: Второй волны заражения коронавирусом в Москве не наблюдается

Агентство Москва01:47

В Москве нет второй волны коронавируса – Собянин

Москва 2402:06

Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса

РИА Новости01:52

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

РБК02:52

Собянин оценил возможность второй волны COVID-19

Российская газета02:41

Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса

Lenta.ru01:38

Собянин заявил, что в Москве нет второй волны эпидемии коронавируса

ТАСС01:37
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Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Моя Москва.онлайн 31 июля в 12:43
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Здоровье

199 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки 199 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
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Шоу-бизнес

Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
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Экономика

Пенсии россиян предложили индексировать 2 раза в год

Например, если ожидаемая в году инфляция составляет 5 процентов, тогда пенсию нужно дважды в год индексировать на 2,6 процента.
Evo-rus.com 01:26
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Происшествия

В Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем

В Республике Коми на железнодорожной станции Иоссер минувшим вечером сошли с рельсов и опрокинулись 11 вагонов грузового поезда с каменным углем.
Российская газета 04:47
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Общество

В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".
РИА Новости вчера в 14:01
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Культура

Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости вчера в 07:24
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Политика

Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.
Газета.Ru 02:31
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Происшествия

В Петербурге задержали стрелявшего из автомата на набережной мужчину

«1 августа в 21:58 в полицию поступило сообщение о том, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов», — заявили в ведомстве.
РБК 04:43
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Футбол

Инсинье получил травму и рискует пропустить матч с «Барселоной»

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье повредился в матче 38-го тура итальянской Серии А против «Лацио» (3:1). 29-летний футболист не смог доиграть поединок.
Bookmaker-ratings.ru 03:15
Технологии

Раскрыты причины потери связи у смартфонов

Специалист Арсений Щельцин рассказал о причинах, почему у смартфонов постоянно пропадает сотовая связь.
ToDay News Ufa вчера в 07:29
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Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы

В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
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Общество

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс

В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:01
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Киберспорт

Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча

Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Происшествия

На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
Южные дела 03:51
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак

В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru 31 июля в 06:18
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Общество

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
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Здоровье

В ГБ-1 не хватает двоих хирургов из-за коронавируса

Сегодня, 1 августа, министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова посетила городскую больницу № 1 и побывала в нескольких отделениях.
НГС55 вчера в 08:20
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения

Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 31 июля в 10:20
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Общество

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
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Здоровье

Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса

Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.
Газета.Ru 03:50
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Общество

Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
Neva.Today 04:28
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Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
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Авто

Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на автомобили

В премиальном сегменте рост цены был отмечен у Mercedes-Benz С-класса - на 2,2 – 7,9% и MINI One - на 1,9%. Два бренда меняли свои рублевые цены разнонаправленно.
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Происшествия

В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске

Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека.
REGNUM вчера в 22:19
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Evo-rus.com вчера в 02:58
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Общество

«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре

Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.
RT на русском 04:52
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск вчера в 05:40
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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