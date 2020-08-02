Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин: опасности второй волны коронавируса в Москве «практически нет»

Вести.Ru03:15

Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса

Lenta.ru01:38

Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса

РИА Новости01:52

Собянин: Второй волны заражения коронавирусом в Москве не наблюдается

Агентство Москва01:47

Собянин оценил возможность второй волны COVID-19

Российская газета02:41

В Москве нет второй волны коронавируса – Собянин

Москва 2402:06

Собянин заявил, что в Москве нет второй волны эпидемии коронавируса

ТАСС01:37
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Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
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Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
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Энергетика

Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфакс 03:55
Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
1,4K
Общество

Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.
Lenta.ru 05:21
1,3K
Единоборства

Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Общество

ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября

До 1 октября 2020 года многие российские семьи с детьми смогут получить ориентировочно до 35 000 рублей.
Evo-rus.com 02:17
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Технологии

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
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Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали «мясника ИГ»

Главу разведки ответвления «Хорасан» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) ликвидировали в Афганистане.
Lenta.ru 04:55
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина

Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.
Российская газета 05:16
Авто

Обновленный Kia Stinger сфотографировали без камуфляжа

Пользователям стали доступны изображения нового седана Kia Stinger, обнаруженного на дорожных испытаниях.
Faktom 04:57
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Российская газета вчера в 15:57
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Общество

«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре

Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах.
Readovka.ru 31 июля в 08:31
1K
Общество

Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
ТАСС 06:19
Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
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Происшествия

На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
1K
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

RT на русском вчера в 08:01
624
Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

Lenta.ru 03:49
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Игры

Konami открыла профиль Silent Hill в твиттере

Konami в начале июля открыла в твиттере учётную запись Silent Hill, на которую обратили внимание лишь сейчас — издатель ненароком отметил свежий аккаунт в одном из недавних твитов.
Игромания.ру 06:21
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Общество

В России за последние сутки еще 5 427 человек заболели коронавирусом

В России за последние сутки было зафиксировано 5 427 новых случаев заболевания COVID-19, еще 70 человек стали жертвами коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Русская Планета 04:38
Политика

В Госдуме назвали Лукашенко паразитом в отношениях Белоруссии с Россией

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил радиостанции «Говорит Москва», что действия Белоруссии в этой ситуации — это провокация.
Говорит Москва 05:11
Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан 2 августа агентству «Интерфакс».
ИА Красная Весна 03:30
1
Кино

Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix

Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
Evo-rus.com вчера в 02:34
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Общество

ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений

С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
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Общество

Воздушно-десантные войска отмечают 90 лет со дня своего образования

Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженных сил России в воскресенье отмечают 90 лет со дня основания.
ТАСС вчера в 17:06
Политика

Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
466
Общество

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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