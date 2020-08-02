Коронавирус
ИзвестияСобянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
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Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Происшествия
У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска
Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
Эхо Москвы вчера в 03:01
Происшествия
Мужчина избил и попытался изнасиловать женщину в поезде Мариуполь-Киев
В поезде, следующем из Мариуполя в Киев, неизвестный мужчина избил женщину, ехавшую вместе с ребёнком.
Discover24 вчера в 13:35
Происшествия
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:13
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение 31 июля в 04:13
Общество
В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:30
Армия и оружие
В США считают, что Россия и Китай могут изменить ядерный баланс
По словам Ричарда, Китай работает над ядерной триадой в стремлении стать конкурентом для американцев до конца десятилетия.
Evo-rus.com вчера в 01:43
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
По мнению членов Совбеза, задержание россиян оказалось безосновательным, поскольку до сих пор Белоруссия не внесла ясность в данную историю.
Evo-rus.com 02:34
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Происшествия
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
Политика
ВФБП подозревает Киев в причастности к крушению самолета МН17
Расследование дела о крушении самолета малайзийских авиалиний фактически зашло в тупик.
Экономика сегодня 02:24
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 10:31
Технологии
Sony PlayStation 5 Pro и PlayStation 6 может получить сразу несколько GPU. Такой патент у Sony уже есть
Игровая консоль Sony PlayStation 5 выйдет на рынок уже через несколько месяцев.
iXBT.com 03:06
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Футбол
Иммобиле высказался после завоевания «Золотой бутсы»
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы». Этот трофей вручается лучшему бомбардиру в Европе по итогам сезона.
ProstoProSport 02:18
Космос
Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Политика
Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии
Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
RT на русском вчера в 07:43
Происшествия
В ЮАР леопард сбежал из заповедника и гулял по городу
В пригороде Претории местные жители сняли на видео леопарда, который бродил по городу, сообщает UPI.
РИА Новости вчера в 19:41
Общество
Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 30 июля в 05:00
Общество
В Тюмени скончалась самая тяжелая женщина в России
Накануне.Ru 02:59
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru вчера в 08:58
Политика
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 20:58
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11