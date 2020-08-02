Коронавирус

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Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

РБК02:52

В Москве нет второй волны коронавируса – Собянин

Москва 2402:06

Собянин заявил, что в Москве нет второй волны эпидемии коронавируса

ТАСС01:37

Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса

РИА Новости01:52

Собянин: Второй волны заражения коронавирусом в Москве не наблюдается

Агентство Москва01:47

Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса

Lenta.ru01:38

Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет

Life.ru01:54
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
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Происшествия

У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска

Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
Эхо Москвы вчера в 03:01
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Происшествия

Мужчина избил и попытался изнасиловать женщину в поезде Мариуполь-Киев

В поезде, следующем из Мариуполя в Киев, неизвестный мужчина избил женщину, ехавшую вместе с ребёнком.
Discover24 вчера в 13:35
49
Происшествия

На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:13
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
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Армия и оружие

В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»

Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение 31 июля в 04:13
31
Общество

В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:30
Армия и оружие

В США считают, что Россия и Китай могут изменить ядерный баланс

По словам Ричарда, Китай работает над ядерной триадой в стремлении стать конкурентом для американцев до конца десятилетия.
Evo-rus.com вчера в 01:43
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

По мнению членов Совбеза, задержание россиян оказалось безосновательным, поскольку до сих пор Белоруссия не внесла ясность в данную историю.
Evo-rus.com 02:34
1,1K
Политика

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
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Происшествия

Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили

Известия вчера в 21:28
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Политика

ВФБП подозревает Киев в причастности к крушению самолета МН17

Расследование дела о крушении самолета малайзийских авиалиний фактически зашло в тупик.
Экономика сегодня 02:24
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Общество

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 10:31
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Технологии

Sony PlayStation 5 Pro и PlayStation 6 может получить сразу несколько GPU. Такой патент у Sony уже есть

Игровая консоль Sony PlayStation 5 выйдет на рынок уже через несколько месяцев.
iXBT.com 03:06
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
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Футбол

Иммобиле высказался после завоевания «Золотой бутсы»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы». Этот трофей вручается лучшему бомбардиру в Европе по итогам сезона.
ProstoProSport 02:18
Космос

Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
Газета.Ru вчера в 19:53
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Общество

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
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Политика

Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии

Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
16
Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

RT на русском вчера в 07:43
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Происшествия

В ЮАР леопард сбежал из заповедника и гулял по городу

В пригороде Претории местные жители сняли на видео леопарда, который бродил по городу, сообщает UPI.
РИА Новости вчера в 19:41
Общество

Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
1
Экономика

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 30 июля в 05:00
279
Общество

В Тюмени скончалась самая тяжелая женщина в России

Накануне.Ru 02:59
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru вчера в 08:58
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Политика

Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России

Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 20:58
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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