Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Общество Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. 123

Армия и оружие В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1» Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности. 31

Общество В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Политика Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. 101

Футбол Иммобиле высказался после завоевания «Золотой бутсы» Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы». Этот трофей вручается лучшему бомбардиру в Европе по итогам сезона.

Общество Определены самые популярные продукты в российских магазинах За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. 174

Происшествия В ЮАР леопард сбежал из заповедника и гулял по городу В пригороде Претории местные жители сняли на видео леопарда, который бродил по городу, сообщает UPI.

Экономика С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов. 279

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. 1,2K

Политика Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов. 650

Политика Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале. 44