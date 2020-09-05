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RT на русском
RT на русском

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

В России нет второй волны коронавируса, речь идёт лишь о прохождении регионами первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в некоторых регионах, как и в столице, пиковые значения уже прошли, другие к ним только подступились.В источнике
С чего всё началось
Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает «Россия 24
».
Вечерняя Москва04:49
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Газета.Ru

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

Газета.Ru12:11
RT на русском

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

RT на русском10:06
ТАСС

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

ТАСС05:01
Москва 24

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

Москва 2405:46
РИА Новости

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

РИА Новости05:04
Вести.Ru

Это не вторая волна коронавируса, сообщил Собянин

Вести.Ru06:24
Известия

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в регионах

Известия04:45

Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос03:08
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Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Известия13:59
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Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
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В Мурманске рейсовый автобус сбил двух девочек на пешеходном переходе

«05.09.2020 года около 13 часов 00 минут на перекрестке улицы Папанина — улицы Челюскинцев водитель автобуса (маршрута 107) допустил наезд на двух девочек, 2004 и 2005 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе», — уточнили в прокуратуре.
Известия09:35
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NI: одна из самых дорогих подлодок США отправила сигнал России

Журналисты американского издания The National Interest считают, что отправляя подлодку Seawolf в Норвегию, Соединенные Штаты намереваются продемонстрировать России, кто именно является хозяином положения в регионе.
Discover2410:00
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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