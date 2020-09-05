В России нет второй волны коронавируса, речь идёт лишь о прохождении регионами первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в некоторых регионах, как и в столице, пиковые значения уже прошли, другие к ним только подступились.

С чего всё началось Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает « Россия 24 ». Вечерняя Москва 04:49