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Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

В России нет второй волны коронавируса, речь идёт лишь о прохождении регионами первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в некоторых регионах, как и в столице, пиковые значения уже прошли, другие к ним только подступились.В источнике
С чего всё началось
Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает «Россия 24
».
Вечерняя Москва04:49
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Газета.Ru

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

Газета.Ru12:11
РИА Новости

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

РИА Новости05:04
Вести.Ru

Это не вторая волна коронавируса, сообщил Собянин

Вести.Ru06:24
Москва 24

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

Москва 2405:46
RT на русском

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

RT на русском10:06
ТАСС

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

ТАСС05:01
Известия

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в регионах

Известия04:45

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новости13:58
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Газизов счел отмену матча второй команды «Спартака» несчастным случаем

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что у футболистов и болельщиков клуба не возникло никаких проблем из-за отмены матча второй команды против брянского «Динамо» в первенстве ФНЛ (втором дивизионе чемпионата России) из-за коронавируса.
РБК спорт08:23
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Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
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Сборная России стала чемпионом АРМИ-2020 в эстафете танкового биатлона

Сегодня, 5 сентября, на полигоне Алабино состоялась заключительная, финальная эстафета в программе танкового биатлона VI-х Международных Армейских игр (АРМИ-2020), в которой победу и медали оспаривали танковые сборные России, Беларуси, Китая и Азербайджана.
Хорошие новости10:03
1

Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ru08:15

NI: одна из самых дорогих подлодок США отправила сигнал России

Журналисты американского издания The National Interest считают, что отправляя подлодку Seawolf в Норвегию, Соединенные Штаты намереваются продемонстрировать России, кто именно является хозяином положения в регионе.
Discover2410:00
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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