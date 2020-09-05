Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России
В России нет второй волны коронавируса, речь идёт лишь о прохождении регионами первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в некоторых регионах, как и в столице, пиковые значения уже прошли, другие к ним только подступились.В источнике
С чего всё началось
Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает «Россия 24
».
Подробнее о событии