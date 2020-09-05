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RT на русском
RT на русском

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

В России нет второй волны коронавируса, речь идёт лишь о прохождении регионами первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в некоторых регионах, как и в столице, пиковые значения уже прошли, другие к ним только подступились.В источнике
С чего всё началось
Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает «Россия 24
».
Вечерняя Москва04:49
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Газета.Ru

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

Газета.Ru12:11
RT на русском

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

RT на русском10:06
ТАСС

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

ТАСС05:01
Москва 24

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

Москва 2405:46
РИА Новости

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

РИА Новости05:04
Вести.Ru

Это не вторая волна коронавируса, сообщил Собянин

Вести.Ru06:24
Известия

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в регионах

Известия04:45

Гендиректор «СТС» рассказал о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Пятый канал, согласно высказыванию генерального директора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры проекта «Воронины» собирались продлить сериал на два сезона.
Гендиректор «СТС» рассказал о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева
ToDay News Ufa10:26
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Лучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More Combo

Eachine E520S В последнее время достаточно часто крупные производители квадрокоптеров стали выпускать не только дорогие флагманские модели, но и более доступные варианты, которые могут приобрести пользователи, которые ранее никогда об этом даже не думали.
Megaobzor.comвчера в 02:09
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Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить «Северный поток — 2»

Одна из причин, почему Берлин «решительно настроен сохранить проект», — это открытая враждебность США к «Северному потоку — 2». Кроме того, в случае отказа от поддержки строительства газопровода немецким властям придется выплатить компенсации компаниям, которые участвуют в проекте.
BFM.ru11:48
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Газета.Ru05:23
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F1news.ru12:15

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РИА Новости10:56
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