Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1». Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в городе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в Москве

РИА Новости18:37
РБК

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

РБКвчера в 13:56
Москва 24

Собянин назвал серьезным рост госпитализаций с коронавирусом в Москве

Москва 24вчера в 13:24
Агентство Москва

Собянин назвал серьезным рост числа случаев госпитализации заболевших коронавирусной инфекцией

Агентство Москвавчера в 13:39
ТАСС

Собянин назвал серьезным рост госпитализации заразившихся коронавирусом

ТАССвчера в 13:37
Коммерсантъ

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве усложняется

Коммерсантъвчера в 13:27
Интерфакс

Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19

Интерфаксвчера в 13:51

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
323

Россия объявила международный розыск около 6 тысяч человек

Глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук заявил, что в международном розыске по запросу России находятся около 6 тысяч человек.
Московский Комсомолец01:13

Главврач ЦГБ Азова рассказал о работе на пределе возможностей

Основной посыл обращения: ситуация с коронавирусом ухудшается, система здравоохранения города работает на пределе возможностей, а граждане пренебрегают мерами безопасности – не носят маски, празднуют.
Город N (Ростов)вчера в 13:57
22

Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Todayвчера в 11:49
1,1K

Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне

Бывший держатель российского воровского общака, 45-летний Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах, как Каха Гальский, найден мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Lenta.ru01:03