Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1». Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в городе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.В источнике
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Собянин назвал серьезным рост числа случаев госпитализации заболевших коронавирусной инфекцией
Агентство Москвавчера в 13:39