Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1». Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в городе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.