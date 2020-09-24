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Известия
Известия

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1». Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в городе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.В источнике
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РИА Новости

Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в Москве

РИА Новости18:37
РБК

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

РБКвчера в 13:56
Интерфакс

Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19

Интерфаксвчера в 13:51
Агентство Москва

Собянин назвал серьезным рост числа случаев госпитализации заболевших коронавирусной инфекцией

Агентство Москвавчера в 13:39
ТАСС

Собянин назвал серьезным рост госпитализации заразившихся коронавирусом

ТАССвчера в 13:37
Коммерсантъ

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве усложняется

Коммерсантъвчера в 13:27
Москва 24

Собянин назвал серьезным рост госпитализаций с коронавирусом в Москве

Москва 24вчера в 13:24

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известиявчера в 21:37
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Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС23 сентября в 08:40
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