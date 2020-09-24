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Известия
Известия

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализаций. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1». Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в городе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.В источнике
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РИА Новости

Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в Москве

РИА Новости18:37
Москва 24

Собянин назвал серьезным рост госпитализаций с коронавирусом в Москве

Москва 24вчера в 13:24
Интерфакс

Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19

Интерфаксвчера в 13:51
Агентство Москва

Собянин назвал серьезным рост числа случаев госпитализации заболевших коронавирусной инфекцией

Агентство Москвавчера в 13:39
ТАСС

Собянин назвал серьезным рост госпитализации заразившихся коронавирусом

ТАССвчера в 13:37
Коммерсантъ

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве усложняется

Коммерсантъвчера в 13:27
РБК

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

РБКвчера в 13:56

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки
Российская газета19:11

Легендарный медиаплеер VLC получил большое мобильное обновление

VLC 3.3 получил новый пользовательский интерфейс больше соответствующий требованиям концепции дизайна Material от Google, появилась нижняя панель навигации для упрощённого доступа к элементам управления, полностью чёрная тёмная тема, а также обновлённый значок приложения.
iXBT.comвчера в 12:56

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новостивчера в 10:50
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Лавров: ОЗХО морочит России голову по ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию властей ФРГ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на запросы Москвы о предоставлении информации по ситуации с политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъвчера в 12:20
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Второе за четыре дня землетрясение произошло в Сибири

В Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области произошло второе за последние четыре дня землетрясение в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на директора Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической служба РАН» Александра Еманова.
Lenta.ruвчера в 07:40
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