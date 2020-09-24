Коронавирус

РБКРБКСобянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
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Собянин назвал серьезным рост госпитализаций с коронавирусом в Москве

Москва 2413:24

Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19

Интерфакс13:51

Собянин назвал серьезным рост числа случаев госпитализации заболевших коронавирусной инфекцией

Агентство Москва13:39

Собянин назвал серьезным рост госпитализации заразившихся коронавирусом

ТАСС13:37

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве усложняется

Коммерсантъ13:27

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

РБК13:56

Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

РИА Новости13:23
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Политика

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году

Москва, 24 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира — 2021.
REGNUM 07:17
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Армия и оружие

Авторы The Drive признали американский истребитель F-35 устаревшим

Американские обозреватели полагают, что новые разработки в скором времени существенно изменят вид боевой авиации.
Evo-rus.com вчера в 13:57
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Гаджеты

Apple может представить новые iPhone 12 уже 13 октября

Evo-rus.com 02:05
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Происшествия

В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина

Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 06:11
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Футбол

Резерв «Ливерпуля» разгромил «Линкольн» в матче Кубка лиги

В матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» резервным составом разгромил «Линкольн» со счетом 7:2. Джердан Шакири, Такуми Минамино и Кертис Джонс (дубль) отличились в первом тайме.
LiveSport.ru 16:33
Общество

Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан

Человек, который переболел коронавирусом в этом сезоне, может не делать прививку от COVID-19.
РБК 10:42
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Происшествия

Пропавшую под Нижним Новгородом девятилетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в Нижегородской области девятилетнюю девочку обнаружили мертвой недалеко от поселка Неклюдово. Об этом сообщило издание NN.RU.
Известия 16:44
Общество

Федеральный Кабмин утвердил новые правила проведения техосмотра машин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Постановление о правилах проведения технического осмотра (ТО) транспортных средств.
БК55 07:52
10
Культура

В Москве умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

Дни24 05:23
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Экономика

Mail.Ru Group объявила о планах привлечь $600 млн

Mail.Ru Group объявила о привлечении дополнительного капитала за счет выпуска новых глобальных депозитарных расписок (GDR) и размещения конвертируемых евробондов.
РБК 04:03
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Хоккей

Белорус отправил россиянина в нокдаун в матче КХЛ

Игроки сбросили перчатки, после чего белорус одним ударом отправил россиянина в нокдаун.
Lenta.ru 15:14
Политика

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Контроль над ситуацией с коронавирусом в России должен сохраняться, поскольку возвращаться к ограничительным мерам прошлой весны не хотелось бы.
Газета.Ru 11:27
1,5K
Общество

Приставы арестовали квартиру Навального

Газета.Ru 10:23
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Общество

Племянница Трампа подала на него в суд, обвинив в мошенничестве

Московский Комсомолец 16:27
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Происшествия

В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа

РИА Новости 16:50
Транспорт

«Победа» назвала распродажу «Уральских авиалиний» путем к банкротству

«Уральские авиалинии», которые по итогам 2019 года входили в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, с 24 сентября начали продавать билеты из Жуковского в Санкт-Петербург, Сочи и еще шесть городов (Нижневартовск, Казань, Волгоград, Архангельск, Пермь и Воронеж) по цене от 499 руб. в одну сторону, назвав эти билеты «победными».
РБК 12:40
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Политика

Лавров назвал несуразными заявления ФРГ по делу Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Германии на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным и назвал заявления Берлина «несуразными».
RT на русском 16:41
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Экономика

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости вчера в 21:27
1,9K
Технологии

Впервые за десять лет запланировано обновление дизайна Википедии

Обновление веб-дизайна Википедии запланировано впервые за последние десять лет, 24 сентября сообщается в блоге MediaWiki.org.
ИА Красная Весна 06:20
1
Общество

Жители Минска пожаловались на митингующих

Взгляд.ру 10:59
24
Политика

Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Today 11:49
1,1K
Происшествия

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс 06:05
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Политика

Трамп обвинил Блумберга в подкупе избирателей путем оплаты их штрафов

Американский миллиардер Майкл Блумберг совершил преступление, когда заплатил штрафы уголовных преступников во Флориде, заявил президент США Дональд Трамп 24 августа в интервью телерадиокомпании Fox News.
ИА Красная Весна 11:19
Политика

В Крыму за русофобию и бандеровщину уволят нового вице-мэра Ялты

Москва, 24 сентября 2020, 21:30 — REGNUM Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято.
REGNUM 14:30
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Политика

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

В связи с публикацией о телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона начато расследование, заявил представитель министерства иностранных дел Франции.
РБК 15:54
19
Общество

В выходные на Землю обрушится магнитная буря

Центр погоды ФОБОС сообщил о надвигающейся магнитной буре. Она ожидается в ближайшие выходные – 26 и 27 сентября.
Вести.Ru 10:33
Общество

Британия и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19

В Великобритании и Франции 24 сентября были зафиксированы рекорды по суточному приросту новых заболевших COVID-19.
РБК 14:36
Экономика

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан

Правительство поручило профильным ведомствам проработать изменения, согласно которым стоимость установки счетчиков будет включена в коммунальные платежи россиян.
Газета.Ru 06:33
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Футбол

«Челси» приобрел у «Ренна» вратаря Эдуара Менди

Английский футбольный клуб "Челси" подписал контракт с сенегальским голкипером Эдуаром Менди, ранее выступавшим за французский "Ренн".
ТАСС Спорт 05:42
Политика

Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

На Украине началась вторая волна коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Зеленский.
РБК 16:32
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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