Ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

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