с чего всё началось

Законопроект о закреплении федеральной соцдоплаты к пенсии на уровне среднего размера прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте за предыдущий год внесли в Государственную думу. Об этом следует из записи в электронной базе ГД.

Законопроект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесли в ГД

Игры Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2 Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.

Игры Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad. 15

Происшествия В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19 Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства. 15

Экономика Динозавры девелопмента: конец эпохи гигантских ТЦ Эпоха крупных торговых центров в Северной столице окончательно завершилась с отказом Ingka Centres от проекта строительства ТРЦ "МЕГА Новоселье" площадью 140 тыс. м2. 3

Шоу-бизнес Наргиз Закирова рассказала о трудностях работы с Виктором Дробышем Наргиз Закирова опровергла, что у них с Дробышем случился провал и утверждает, что в скором времени состоится первый их совместный релиз. 4

Экономика Росприроднадзор в 2019 году не выполнил план по доходам от экосбора Росприроднадзор в 2019 году не смог обеспечить запланированные доходы по экологическому сбору, говорится в сообщении Счетной палаты.

Здоровье Где выявили 78 случаев коронавируса в Самарской области 12 июля По информации регионального оперштаба на воскресенье, 12 июля в Самарской области у 78 человек официально подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 504

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.

Происшествия При пожаре на корабле в США пострадали 11 моряков Моряки пострадали в результате пожара на борту корабля USS Bonhomme Richard, который пришвартовался к пристани военно-морской базы в Сан-Диего, Калифорния, передает USNI News. 39

Политика Песков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии Вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм. 299