с чего всё началось

Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы закон, которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.

Соцдоплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

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