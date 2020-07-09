с чего всё началось

Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы закон, которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.

Соцдоплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Общество Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава. 7

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,1K

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера. 18

Общество В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента. 1,3K

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.

Шоу-бизнес Ксения Собчак поделилась летним архивным фото с сыном Ксения разместила в своем Instagram архивный снимок, сделанный на Мальдивах, в подписи к которому поделилась забавным диалогом с сыном. 92

Единоборства Камару Усман победил Хорхе Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC Ранее ГЛАС сообщал о том, что россиянин Пётр Ян победил Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC. Он нокаутировал бразильца в пятом раунде.

Происшествия При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских Четырнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде у здания парламента вечером в пятницу, задержан 71 человек, сообщил директор полиции Владимир Ребич. 17

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Биатлон Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону Валерий Польховский назначен главным тренером сборной по биатлону, сообщил в своём телеграм-канале известный комментатор Дмитрий Губерниев.