Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейСоцдоплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы закон, которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.
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с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ru09 июля в 13:25

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Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ru09 июля в 13:51

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС09 июля в 17:53

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру09 июля в 14:35

Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты10 июля в 06:14

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ru09 июля в 13:25

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новости09 июля в 13:10

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета09 июля в 12:58
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Общество

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В фонде Дятлова продолжат добиваться расследования уголовного дела

REGNUM 02:10
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В российских школах на компьютерах установят систему блокировки опасного контента

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Происшествия

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Общество

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РИА Новости вчера в 22:30
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Шоу-бизнес

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ИнфоСМИ вчера в 06:51
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Общество

В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек

В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
REGNUM 10 июля в 02:38
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.
ТАСС 01:26
Религия

В Брянской области православные верующие отмечают Петров день

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Шоу-бизнес

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Ксения разместила в своем Instagram архивный снимок, сделанный на Мальдивах, в подписи к которому поделилась забавным диалогом с сыном.
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 18:32
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Единоборства

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Ранее ГЛАС сообщал о том, что россиянин Пётр Ян победил Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC. Он нокаутировал бразильца в пятом раунде.
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Общество

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

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Коммерсантъ 01:08
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Происшествия

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Четырнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде у здания парламента вечером в пятницу, задержан 71 человек, сообщил директор полиции Владимир Ребич.
РИА Новости вчера в 05:58
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Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Здоровье

Вкусный и доступный напиток снизит риск цирроза печени

В среднем же у любителей кофе риск заболеть циррозом снижается на 21%, пишет «МедикФорум».
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
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Футбол

Шамиль Газизов хочет пригласить в «Спартак» двух игроков «Уфы»

Газизов хочет подписать в «Спартак» двух центральных защитников уфимского клуба — румына Йонуца Неделчару и грузина Джемала Табидзе.
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Car.ru вчера в 01:07
Футбол

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Биатлон

Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону

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Чемпионат вчера в 10:17
Здоровье

Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что в жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму.
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Синоптики предупредили о прохождении холодного фронта через Москву

В среду, 15 июля, через столичный регион пройдет холодный фронт из Арктики.
РБК 00:57
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Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
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Автоспорт

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«Манчестер Сити» разбил «Брайтон» и досрочно стал вторым в АПЛ

«Горожане» обеспечили себе второе место по итогам чемпионата. Титул в АПЛ досрочно выиграл «Ливерпуль». У «Брайтона» осталось 36 очков.
ProstoProSport вчера в 16:50
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Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США

Российская газета вчера в 21:16
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