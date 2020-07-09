с чего всё началось

Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы закон, которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.

Соцдоплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Экономика Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины. 32

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 844

Шоу-бизнес Танцовщик Полунин удалил с груди татуировку с Путиным Свое фото со сведенной татуировкой на груди, ранее изображающей президента России Владимира Путина, опубликовал танцовщик Сергей Полунин 10 июля на своей странице в Instagram. 1

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,4K

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K