Общество
Общественная служба новостейСоцдоплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы закон, которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.
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с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ru09 июля в 13:25
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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?
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