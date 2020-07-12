Соцдоплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
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Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы закон, которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.В источнике
С чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Подробнее о событии
Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?
Аргументы и Факты10 июля в 06:14
Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета9 июля в 12:58