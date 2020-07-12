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Общественная служба новостейОбщественная служба новостей

Соцдоплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы закон, которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.В источнике
С чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru9 июля в 13:25
Подробнее о событии

Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты10 июля в 06:14

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ru9 июля в 13:25

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру9 июля в 14:35

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ru9 июля в 13:51

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС9 июля в 17:53

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новости9 июля в 13:10

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета9 июля в 12:58
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ЦСКА — Рубин 1:1

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с казанским «Рубином».
RT на русском13:24
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В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру08:04
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Интерфакс16:08
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Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

Церемония награждения Skating Awards прошла в онлайн-формате Две представительницы отечественной школы фигурного катания — тренер Этери Тутберидзе и ее ученица Алена Косторная — стали лауреатами первой в истории этого вида спорта премии Skating Awards Международной федерации конькобежцев (ISU), двухчасовая церемония которой прошла в субботу в режиме онлайн на YouTube-канале ISU.
Коммерсантъ06:46
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Известия15:18
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Премьер Греции обсудил с главой Элладской церкви ситуацию с Айя-Софией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом ответные действия на превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщила пресс-служба премьера.
РИА Новости14:53
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