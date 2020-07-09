Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейСоцдоплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы закон, которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.
Читать в источнике
Комментировать266
с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ru09 июля в 13:25

Подробнее о событии

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новости09 июля в 13:10

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС09 июля в 17:53

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру09 июля в 14:35

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ru09 июля в 13:51

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ru09 июля в 13:25

Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты10 июля в 06:14

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета09 июля в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Интерфакс 06:38
75
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
873
Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в открытом письме призвала главу государства Владимира Зеленского извиниться перед всеми жителями страны и уйти в отставку.
Газета.Ru 05:49
80
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 09 июля в 01:32
4,2K
Общество

Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.
RT на русском 07:43
128
Футбол

Экс-судья отреагировал на слухи об игре Лапочкина на тотализаторе

Бывший российский футбольный судья Павел Стипиди высказался о ситуации с Сергеем Лапочкиным, которого подозревают в игре на тотализаторе.
RT на русском 05:57
Автоспорт

55 минут до старта: Комментарий Кими Райкконена

Что касается скорости машины на сухой трассе, в этот уик-энд за счёт более оптимальных настроек C39 едет быстрее, чем неделю назад, но посмотрим, как она покажет себя в гонке.
F1news.ru 08:15
Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
571
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество

Резкое похолодание может прийти в Москву в середине следующей недели

В разговоре с агентством «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что такая погода больше характерна для осени и отметил, что ощущаться температура будет еще ниже, чем покажут градусники.
Эхо Москвы 08:33
1
Происшествия

В Одессе потушили пожар в доме 1814 года

РИА Новости 08:43
1
Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
488
Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
14
Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
115
Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Lenta.ru 05:42
2
Общество

Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов

РИА Новости 08:09
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
1,4K
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России

Московский "Локомотив" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:36
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
22
Политика

Путин охарактеризовал стиль России в международной политике

Президент России Владимир Путин считает, что стиль поведения России во внешней политике лучше всего описывает пословица: "Мягко стелет, да жестко спать кладет".
Российская газета 07:32
281
Общество

В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»

В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
Российская газета вчера в 15:38
2
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,4K
Армия и оружие

В ДНР назвали свою главную военную победу

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал битву под Иловайском главной военной победой республики.
Lenta.ru 08:56
Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Автоновости дня 04:02
6
Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
724
Политика

Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России

Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
URA.Ru вчера в 23:32
20
Политика

Германия хочет ввести санкции за кибератаку на Бундестаг

ФРГ обратилась с странам Евросоюза с просьбой ввести санкции против хакеров, похитившим в 2015 году гигабайты данных из компьютерной сети Бундестага.
Вести.Ru 08:43
13
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
344
Здоровье

Вкусный и доступный напиток снижает риск цирроза печени

Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa 05:59
9
Шоу-бизнес

Адвокат Телегина заявил, что Пелагея запрещает ему видеться с дочерью

Адвокат заявила, что Телегин и рад бы встретиться с Тасей, но Пелагея запрещает им видеться.
Lisa.ru 10 июля в 05:16
161
Как работают Яндекс.Новости?
Главное