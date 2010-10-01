РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»

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В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
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«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»

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