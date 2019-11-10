РПЛ

КП - СамараКП - СамараСочи – ЦСКА 10 ноября 2019 года: прямая трансляция матча 16 тура РПЛ

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Никола Влашич
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
Никита Бурмистров
90′+1′
10 ноября «Сочи» в стартовом матче второго круга чемпионата России по футболу принимает московский ЦСКА. Армейцы явный фаворит встречи, но 16-й тур уже преподнес сенсации и ожидать можно всего. Москвичи на неделе летали в Венгрию, где скатали 0-0 с «Ференцварошем».
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